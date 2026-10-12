Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung nakazał dokładnie zbadać doniesienia, że pracownikom fabryki akumulatorów samochodowych w Ulsan rzekomo wielokrotnie podawano preparaty usuwające metale ciężkie, przedstawiając je jako zastrzyki witaminowe. Poinformował o tym Korea Herald, powołując się na starszą rzeczniczkę prezydenta Kang Yu-jung.

Kontrola warunków pracy i badań lekarskich

Przed wydaniem polecenia przez prezydenta Ministerstwo Zatrudnienia i Pracy przedstawiło mu raport o podjętych działaniach i dalszym planie działania. Lee polecił ministerstwu i organom śledczym sprawdzić wpływ niebezpiecznych substancji na pracowników, okoliczności wykonywania zastrzyków, a także możliwe ukrywanie wyników badań lekarskich.

Prezydent nakazał również podjęcie surowych działań zgodnie z prawem, jeśli naruszenia zostaną potwierdzone. Według Kang Lee nazwał opisaną praktykę poważnym naruszeniem praw człowieka, którego nie można tolerować, oraz stwierdził, że mogło dojść do ukrywania ryzyka skutków ubocznych terapii chelatowej i danych o kontakcie pracowników z niebezpiecznymi substancjami.

Materiał MBC i stanowisko firmy

Polecenie wydano po reportażu lokalnej stacji MBC. Kanał podał, że pracownikom fabryki akumulatorów DN Automotive w Ulsan przed obowiązkowymi badaniami lekarskimi rzekomo wielokrotnie podawano zastrzyki preparatów mających usuwać z organizmu metale ciężkie, w tym ołów. Według tych doniesień pracownikom przedstawiano je jako zastrzyki witaminowe.

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Takie zastrzyki mogły sztucznie obniżać poziom ołowiu we krwi przed obowiązkowymi badaniami i ukrywać skalę kontaktu personelu z niebezpiecznymi substancjami. Jak przekazała Kang, Lee skrytykował również firmę za rzekome stosowanie takich praktyk w celu przechodzenia kontroli środowiska pracy, mimo że stężenie ołowiu podczas produkcji miało ponad pięciokrotnie przekraczać dopuszczalny poziom.

DN Automotive zaprzeczyła zmuszaniu pracowników do zastrzyków i oświadczyła, że leczenie było dobrowolne. Lee polecił także sprawdzić, czy podobne praktyki stosowano w innych przedsiębiorstwach, oraz wzmocnić ochronę zdrowia i praw pracowników przed próbami obchodzenia zasad bezpieczeństwa pracy.

Terapia chelatowa pomaga usuwać metale ciężkie z organizmu, ale może powodować poważne skutki uboczne, w tym uszkodzenie nerek. Zazwyczaj stosuje się ją w przypadku znacznego zatrucia metalami ciężkimi.

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