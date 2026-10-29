得克萨斯州波特县共和党及其主席丹尼尔·罗杰斯提起联邦诉讼，要求暂停认证该州即将举行的选举结果。原告还要求在认证联邦选举结果之前，对得州所有投票站的每一张选票进行人工计票，半岛电视台报道。

有关可能干预的说法

在周二提交的诉讼中，党方代表称，人工智能或“恶意行为者”的行动可能干预选举，他们认为这可能影响投票结果。他们还称，投票机器中含有中国制造的部件，据称这些部件可能使人能够操纵机器的运行。

原告认为，在生产阶段对部件进行干预，可能为针对不同司法管辖区选举系统的协同攻击创造机会。诉讼还提到，中国、伊朗和俄罗斯据称有能力获取美国选举系统的访问权限。

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未提供投票机器遭入侵的证据

诉状未指出波特县或得州其他地区的任何投票机器曾遭入侵。原告还承认，该县此前没有任何选举被第三方篡改。与此同时，他们坚持认为，利用人工智能进行操纵的可能性使现有保护机制变得脆弱。

得州法律已经规定，在使用电子计票器的选举中进行人工审计。不过，原告认为这还不够，并要求对纸质选票进行全面人工核对。得州州务卿办公室发言人艾丽西亚·皮尔斯表示，该机构目前不计划对这起诉讼发表评论。

该诉讼在美国中期选举前夕提出。根据多项民调，民主党人詹姆斯·塔拉里科在争夺得州联邦参议院席位的竞选中略微领先于共和党人肯·帕克斯顿。

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