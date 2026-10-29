Partia Republikańska hrabstwa Potter w Teksasie oraz jej przewodniczący Daniel Rogers złożyli federalny pozew, domagając się wstrzymania certyfikacji wyników nadchodzących wyborów w stanie. Powodowie żądają również ręcznego przeliczenia każdego głosu ze wszystkich lokali wyborczych w Teksasie przed certyfikacją wyników federalnych, informuje Al Jazeera.

Twierdzenia o możliwej ingerencji

W pozwie złożonym we wtorek przedstawiciele partii wskazali na możliwą ingerencję w wybory za pomocą sztucznej inteligencji lub działań „złośliwych podmiotów”, co ich zdaniem może wpłynąć na wyniki głosowania. Twierdzą również, że maszyny do głosowania zawierają komponenty wyprodukowane w Chinach, które rzekomo mogą umożliwić manipulowanie ich działaniem.

Powodowie przypuszczają, że ingerencja w komponenty na etapie produkcji mogłaby stworzyć możliwość skoordynowanych ataków na systemy wyborcze w różnych jurysdykcjach. W pozwie mowa jest również o rzekomej zdolności Chin, Iranu i Rosji do uzyskania dostępu do amerykańskich systemów wyborczych.

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Nie przedstawiono danych o skompromitowaniu maszyn

W skardze nie wskazano, aby jakiekolwiek maszyny do głosowania w hrabstwie Potter lub w innych częściach Teksasu zostały skompromitowane. Powodowie przyznali również, że żadne wcześniejsze wybory w hrabstwie nie zostały zmienione przez stronę trzecią. Jednocześnie utrzymują, że możliwość manipulacji z użyciem AI czyni istniejące mechanizmy ochronne podatnymi na zagrożenia.

Prawo Teksasu już przewiduje ręczne audyty w wyborach, w których stosowane są elektroniczne liczniki głosów. Powodowie uważają jednak, że to niewystarczające, i żądają pełnej ręcznej weryfikacji papierowych kart do głosowania. Rzeczniczka biura sekretarza stanu Teksas Alicia Pierce poinformowała, że urząd obecnie nie planuje komentować pozwu.

Pozew złożono przed wyborami śródokresowymi w USA. Według kilku sondaży demokrata James Talarico nieznacznie wyprzedza republikanina Kena Paxtona w wyścigu o miejsce Teksasu w Senacie USA.

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