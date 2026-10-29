Республиканская партия округа Поттер в штате Техас и ее председатель Дэниел Роджерс подали федеральный иск с требованием остановить сертификацию результатов предстоящих выборов в штате. Истцы также добиваются ручного подсчета каждого бюллетеня со всех избирательных участков Техаса до сертификации федеральных результатов, сообщает Al Jazeera.

Заявления о возможном вмешательстве

В иске, поданном во вторник, представители партии заявили о возможном вмешательстве в выборы с помощью искусственного интеллекта или действий «злоумышленников», что, по их мнению, может повлиять на результаты голосования. Они также утверждают, что в машинах для голосования есть компоненты китайского производства, которые якобы могут позволить манипулировать их работой.

Истцы предполагают, что вмешательство в компоненты на этапе производства могло бы создать возможность для скоординированных атак на избирательные системы в разных юрисдикциях. В иске также говорится о якобы способности Китая, Ирана и России получить доступ к избирательным системам США.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Данные о компрометации машин не приведены

В жалобе не указано, что какие-либо машины для голосования в округе Поттер или в других частях Техаса были скомпрометированы. Истцы также признали, что никакие предыдущие выборы в округе не были изменены третьей стороной. В то же время они настаивают, что возможность манипуляций с помощью ИИ делает существующие механизмы защиты уязвимыми.

Законодательство Техаса уже предусматривает ручные аудиты на выборах, где используются электронные счетчики голосов. Однако истцы считают этого недостаточным и требуют полной ручной сверки бумажных бюллетеней. Представительница офиса секретаря штата Техас Алисия Пирс сообщила, что ведомство пока не планирует комментировать иск.

Иск подали накануне промежуточных выборов в США. По данным нескольких опросов, демократ Джеймс Таларико незначительно опережает республиканца Кена Пакстона в гонке за место Техаса в Сенате США.

Читай нас в