南非宪法法院将审理非洲人国民大会（ANC）的一项申请。该党对南非选举委员会（IEC）拒绝接受其部分地方选举候选人名单提出异议。ANC已将名单上传至在线候选人提名系统，但在截止日期前未点击最终提交按钮，TimesLIVE报道。

选举委员会的立场

名单提交期限于8月28日届满。IEC认为，仅在Online Candidates Nominations System中录入信息并不意味着候选人登记已经完成，因为这些名单未被标记为最终提交。

副首席选举官阿赫塔里·亨尼格在法庭文件中将这一程序比作网上银行：输入信息后，用户必须确认付款。她表示，将商品加入购物车并不代表完成购买；如果纳税人没有点击发送按钮，也不算提交了申报表。

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ANC称，点击最终确认按钮只是常规技术功能，而非法律上强制性的要求。

此前裁决及DA的立场

上个月，选举法院认定IEC拒绝接受在截止日期后提交的名单具有合法性。该裁决涉及东开普省、自由邦省和夸祖鲁-纳塔尔省至少六个市镇的ANC候选人。

作为介入方加入此案的DA党也反对ANC的立场。DA联邦委员会主席阿肖尔·萨鲁彭表示，选举规则和期限必须平等适用于所有政治力量。他指出，ANC按时提交了250份名单，但另有7份未完成提交。

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