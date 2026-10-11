W RPA Trybunał Konstytucyjny ma rozpatrzyć wniosek Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC), który kwestionuje odmowę Komisji Wyborczej Republiki Południowej Afryki (IEC) przyjęcia części list kandydatów w wyborach lokalnych. ANC przesłał listy do internetowego systemu zgłaszania kandydatów, ale nie kliknął przycisku ostatecznego złożenia przed upływem terminu — informuje TimesLIVE.

Stanowisko komisji wyborczej

Termin składania list upłynął 28 sierpnia. IEC uważa, że wprowadzenie informacji do Online Candidates Nominations System samo w sobie nie oznacza zakończenia rejestracji kandydatów, ponieważ listy nie zostały oznaczone jako ostatecznie złożone.

Zastępczyni głównego urzędnika wyborczego Akhtari Hennig porównała tę procedurę w oświadczeniu sądowym do bankowości internetowej: po wprowadzeniu danych użytkownik musi potwierdzić płatność. Jak wskazała, dodanie towaru do koszyka nie kończy zakupu, a podatnik nie składa deklaracji, jeśli nie kliknął przycisku wysłania.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

ANC twierdzi, że kliknięcie przycisku ostatecznego potwierdzenia było zwykłą funkcją techniczną, a nie prawnie obowiązkowym wymogiem.

Wcześniejsze orzeczenie i stanowisko DA

W ubiegłym miesiącu sąd wyborczy uznał, że odmowa IEC przyjęcia list złożonych po terminie była zgodna z prawem. Orzeczenie dotyczy kandydatów ANC w co najmniej sześciu gminach w prowincjach Przylądek Wschodni, Wolne Państwo i KwaZulu-Natal.

Partia DA, która przystąpiła do sprawy jako strona interweniująca, również sprzeciwiła się stanowisku ANC. Przewodniczący Rady Federalnej DA Ashor Sarupen oświadczył, że zasady i terminy wyborcze muszą być stosowane jednakowo wobec wszystkich sił politycznych. Zaznaczył, że ANC złożył w terminie 250 list, lecz nie zakończył składania kolejnych siedmiu.

Czytaj nas na