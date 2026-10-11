В ЮАР Конституционный суд должен рассмотреть заявление Африканского национального конгресса (АНК), который оспаривает отказ Избирательной комиссии Южной Африки (IEC) принять часть списков кандидатов на местные выборы. АНК загрузил списки в онлайн-систему выдвижения кандидатов, но не нажал кнопку окончательной подачи до истечения срока, сообщает TimesLIVE.

Позиция избирательной комиссии

Срок подачи списков истёк 28 августа. IEC считает, что внесение информации в Online Candidates Nominations System само по себе не означает завершения регистрации кандидатов, поскольку списки не были отмечены как окончательно поданные.

Заместитель главного избирательного должностного лица Ахтари Хенниг в судебном заявлении сравнила эту процедуру с онлайн-банкингом: после внесения данных пользователь должен подтвердить платёж. По её словам, добавление товара в корзину не завершает покупку, а налогоплательщик не подаёт декларацию, если не нажал кнопку отправки.

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АНК утверждает, что нажатие кнопки окончательного подтверждения было обычной технической функцией, а не юридически обязательным требованием.

Предыдущее решение и позиция DA

В прошлом месяце избирательный суд признал законным отказ IEC принять списки, поданные после дедлайна. Решение касается кандидатов АНК как минимум в шести муниципалитетах провинций Восточный Кейп, Фри-Стейт и Квазулу-Натал.

Партия DA, присоединившаяся к делу в качестве вмешивающейся стороны, также выступила против позиции АНК. Председатель федерального совета DA Ашор Сарупен заявил, что избирательные правила и сроки должны одинаково применяться ко всем политическим силам. Он отметил, что АНК вовремя подал 250 списков, но не завершил подачу ещё семи.

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