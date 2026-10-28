2026年10月28日——世界柔道日：日本武术如何成为一项运动

每年10月28日，全球都会庆祝“世界柔道日”——这是日本武术的节日，如今柔道已成为最受欢迎的体育项目之一。 这一日期与现代柔道创始人嘉纳治五郎的诞辰有关，他致力于教导人们不仅要学会自卫，还要尊重他人、控制自我并磨练品格。 每年，国际柔道界都会选定一个节日主题，以此提醒人们，柔道所传递的价值观早已超越了竞技场。

世界柔道日每年定于10月28日。2026年，该节日将落在星期三。 这一节日将运动员、教练、裁判、球迷以及所有对柔道感兴趣的人凝聚在一起。其主要目的是推广这项运动，使其更易于接触，并重申其核心原则。 这一日期并非偶然。1860年10月28日，日本教育家、柔道创始人嘉纳治五郎正是在这一天诞生的。国际柔道联合会自2011年起开始举办“世界柔道日”活动。 与此同时，2010年成立了世界柔道联合会，该组织也发起了一项专门纪念嘉纳治五郎的倡议。 因此，尽管国际柔道联合会的官方年度活动于2011年才正式启动，但这两个日期有时会被联系在一起。

每年该节日都有一个特定主题。该主题有助于聚焦柔道的一项特定价值观，并展示如何将其应用于日常生活。 历年来的主题包括尊重、坚持、荣誉、团结、勇气、友谊、福祉与和平。 2026年，国际柔道联合会将“世界柔道日”的主题定为“归属感”——即每个人在俱乐部、团队以及柔道大家庭中都有自己的一席之地。

柔道的起源

柔道历史始于19世纪末的日本。 其创始人嘉纳治五郎曾研习日本传统武术，尤其是柔术。他致力于保留有效的技法，同时力求使训练更加安全，并将其转化为一套身心修养体系。 1882年，嘉纳在东京创立了“讲道馆”。这一年被视为现代柔道的开端。其名称源自日语，意为“柔之道”。 其理念在于利用对手的力量和动作，而非仅依赖自身的体力。平衡感、恰当的行动时机、技术以及判断局势的能力都至关重要。

嘉纳希望他的体系不仅能帮助人们在身体上得到发展。他认为，训练应培养纪律性、责任感以及对他人的尊重。 在柔道中，重要的不仅仅是完成一个动作，更要学会控制自己的行为并照顾搭档。正因如此，在训练中，学员们经常进行双人练习，并逐渐学会相互信任。

后来，柔道传播到了日本以外的地区。其他国家开始教授柔道，举办国际比赛，并成立了国家柔道联合会。 1951年，国际柔道联合会成立，负责协调该运动在全球范围内的發展。如今，柔道将日本武术的传统与现代体育规则融为一体。

嘉纳治五郎是谁

嘉纳治五郎于1860年10月28日出生于日本。他不仅是一位武术大师，还是一位教育家，非常重视青少年的教育和培养。 年轻时的嘉纳体质并不强健，因此一直在寻找自卫的方法。正是这一点促使他开始学习柔术，并最终创立了自己的体系。嘉纳并不只是想教人们如何在搏斗中获胜。 他致力于将训练转化为个人发展的工具。在他看来，人不仅要在体魄上变得更强，更要在品格上得到提升。他认为，人应当懂得团队协作、尊重他人，并负责任地运用自己的技能。

与嘉纳哲学相关的主要原则之一是“最大限度地有效利用能量”。这意味着成功不仅取决于力量，还取决于正确的动作、精准的判断以及善用局势的能力。 另一项重要原则是互助与福祉。个人在自我发展的同时，也要帮助他人共同成长。

嘉纳在推动日本体育和体育教育的发展方面也发挥了重要作用。他成为首位日本籍国际奥林匹克委员会委员。他的工作为柔道获得国际认可奠定了基础。 如今，人们不仅在谈论武术历史时会提及他的名字，在探讨“通过体育促进教育”的话题时也会提到他。

如何庆祝世界柔道日

这一节日没有固定的庆祝方案。各俱乐部、体育学校和国家协会可自主选择参与这项国际倡议的方式。 最常见的是组织公开训练、表演赛、面向儿童和成人的教学课程，以及与经验丰富的运动员的交流活动。此类活动使那些此前从未踏上柔道垫的人也有机会接触柔道。

有些俱乐部会举办训练活动，并邀请运动员的朋友和家人参加。他们会向新手展示基本动作，教授正确的摔法，并解释为何柔道如此重视安全。 针对儿童，俱乐部会组织游戏式课程，帮助他们学习动作、保持平衡并遵守规则。而经验丰富的运动员则可以借此机会磨练技术、参加联合训练或举办大师班。

另一种形式是探讨柔道历史及其核心价值观。教练们会解释：为何即使在紧张激烈的比赛中，尊重对手也至关重要；如何面对失败；以及为何自我控制与体能训练同样重要。 此类活动有助于人们认识到，柔道不仅是为了争夺成绩，更是一种教育体系。国际柔道联合会每年都会为这一节日准备宣传材料：海报、徽标以及面向俱乐部和各国家协会的信息包。 参与者可以在社交媒体上分享关于自己活动的照片、视频和故事。正因如此，各国的活动都成为这一国际倡议的一部分。

柔道倡导哪些价值观

柔道常被称为“磨练品格的运动”。在训练中，运动员不仅学习如何完成投技和抑技，还学会遵守规则、尊重教练和搭档。 在柔道垫上，绝不能肆意妄为：每个动作都必须在确保对方安全的前提下进行。这培养了为自己的行为负责的习惯。柔道的基础之一就是尊重。比赛前后，运动员都会向对方鞠躬。 这一举动并不意味着屈服或承认对手的优势。它象征着无论比赛结果如何，都愿意遵守规则、珍视对手并给予对方应有的尊重。

同样重要的还有自控力和毅力。在训练中，并非所有动作都能一次成功：需要反复练习，纠正错误，并逐步完善技术。 失败也是体育道路上的一部分。它们有助于发现薄弱环节，并明白接下来需要重点改进的地方。另一项原则是互助。 搭档们共同训练，因此，一方的成功也取决于另一方是否愿意努力、遵守规则并维护安全环境。正是这一原则解释了为什么在柔道中，不仅个人胜利至关重要，整个群体的成长同样意义重大。

关于柔道的趣闻

柔道在东京奥运会上成为正式比赛项目。 男子柔道比赛于1964年首次被纳入奥运会项目，当时奥运会正是在日本举办。对于柔道的发源国而言，这是一件极具象征意义的事件。 1968年，柔道曾一度缺席奥运会，但在1972年重返赛场。女子比赛于1992年巴塞罗那奥运会正式成为奥运会正式项目。

柔道是在“榻榻米”上进行的。 这是指用于训练和比赛的专用地面垫。它有助于降低在跌倒和投技过程中受伤的风险。 运动员通常穿着一种名为“柔道服”（常被称为“和服”）的专用服装进行训练。其坚固的布料能够承受抓握和剧烈动作。

柔道采用腰带等级制度。 腰带的颜色代表运动员的水平，尽管具体的等级体系可能因国家、年龄和组织而异。 初学者通常获得白带，而在许多体系中，颜色越深的腰带则代表技艺的逐步提升。黑带并不意味着一个人已经通晓一切：它标志着已达到一定水平，并有能力继续深入学习。

获胜不仅靠力量。 在柔道中，平衡感、精准度以及善用对手动作的能力都至关重要。 运动员可以通过扰乱对手的重心，或迫使对手在不恰当的时机迈出一步，从而创造投技的机会。因此，技术和战术往往与身体力量同样重要。

柔道不仅适合职业运动员。儿童、青少年、成年人以及体育老将都参与其中。此外，还有针对残障人士（特别是听力障碍运动员）的适应性训练项目。 此类项目的目标是让人们有机会进行训练、提升技能，并融入体育大家庭。正是这种包容性与归属感，成为了2026年世界柔道日的主题。

如何参与庆祝活动

为庆祝世界柔道日，您无需已经掌握投技，也无需具备体育经验。 您可以寻找离您最近的俱乐部，并了解那里是否为新手举办公开训练课。在第一次上课前，建议确认需要穿什么服装，以及是否可以不穿专用道服直接参加。教练会帮助您掌握基本动作，并讲解安全进行双人练习的规则。

如果你暂时没有计划练习柔道，可以观看比赛，了解这项运动的历史，或者进一步了解其创始人。 对于有孩子的家庭来说，观看表演赛或参加体验课是一个不错的选择。而运动员们可以参加主题训练，邀请朋友一起，或者分享这项运动教会他们的故事。

世界柔道日提醒我们，这项格斗运动不仅是一种竞技方式，更是培养品格和促进交流的途径。 其核心原则——尊重、自制、坚韧和互助——无论在柔道垫上还是生活中都至关重要。 正因如此，10月28日，世界各地的柔道运动员不仅会谈论体育成就，还会探讨如何让自己的社区变得更加开放和充满支持。

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