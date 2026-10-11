据一名未具名国防领域官员向《台北时报》透露，台湾预计将在今年年底前从美国获得500枚便携式“毒刺”防空导弹和178具发射器。这将是计划中的两阶段采购的首批交付。

各部队分配

台湾计划总共采购2621枚“毒刺”导弹和763具发射器。根据军方文件，陆军将获配2235枚导弹和657具发射器，用于保卫台湾主岛及离岛。

海军将获得295枚导弹和85具发射器，供海军陆战队及部分缺乏足够防空能力的水面舰艇使用。另有91枚导弹和21具发射器计划移交给负责保卫台北及邻近地区的宪兵。

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“毒刺”导弹的使用

美国还作为防务援助计划的一部分，另行向台湾交付了一批“毒刺”导弹。消息人士称，过去两年来，这些系统曾被发现由宪兵使用。宪兵在实弹射击中测试了“毒刺”导弹，并在涉及台北捷运车站和万板大桥的演习中使用了它们。

8月，海军陆战队在非对称海岸防御演习中动用了4艘M109突击艇，这些艇配备了“毒刺”系统和“标枪”反坦克制导导弹。“毒刺”是一种便携式“发射后不管”导弹，主要用于攻击飞机。该系统重15.7公斤；在理想条件下，射程可达8公里，但实际射程通常不超过4.8公里。

现代版本的导弹配备双波段红外和紫外导引头，用于对抗飞机的热焰弹。

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