Тайвань отримає від США 500 ракет Stinger і 178 пускових установок — Taipei Times

Тайвань до кінця року має отримати від США 500 переносних зенітних ракет Stinger та 178 пускових установок. Це буде перша партія у межах запланованого двоетапного придбання, повідомив неназваний представник оборонної сфери, на якого посилається Taipei Times.

Розподіл між підрозділами

Загалом Тайвань планує придбати 2621 ракету Stinger і 763 пускові установки. За даними військових документів, сухопутним військам призначать 2235 ракет і 657 пускових установок для оборони основного острова Тайвань та віддалених островів.

Військово-морські сили мають отримати 295 ракет і 85 пускових установок для Корпусу морської піхоти та деяких надводних кораблів, які не мають достатніх засобів протиповітряної оборони. Ще 91 ракету та 21 пускову установку планують передати військовій поліції, відповідальній за оборону Тайбея і прилеглого регіону.

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Використання Stinger

Сполучені Штати також окремо передали Тайваню партію Stinger у межах пакета оборонної допомоги. За словами джерела, ці системи протягом останніх двох років помічали у військової поліції. Військові поліцейські випробовували Stinger на стрільбах і залучали їх до навчань із використанням станцій метро Тайбея та мосту Ваньбань.

У серпні морська піхота під час навчань з асиметричної берегової оборони залучила чотири штурмові катери M109, озброєні системами Stinger і протитанковими керованими ракетами Javelin. Stinger є переносною ракетою класу «вистрілив і забув», призначеною передусім для ураження літаків. Комплекс важить 15,7 кг; за ідеальних умов дальність ураження може сягати 8 км, хоча практична дальність зазвичай становить до 4,8 км.

Сучасна версія ракети оснащена двоспектральною інфрачервоною та ультрафіолетовою головкою самонаведення, призначеною для протидії тепловим пасткам літаків.

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