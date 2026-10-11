Тайвань должен получить от США до конца года 500 переносных зенитных ракет Stinger и 178 пусковых установок. Это будет первая партия в рамках запланированной двухэтапной закупки, сообщил неназванный представитель оборонной сферы, на которого ссылается Taipei Times.

Распределение между подразделениями

Всего Тайвань планирует приобрести 2621 ракету Stinger и 763 пусковые установки. Согласно военным документам, сухопутным войскам предназначат 2235 ракет и 657 пусковых установок для обороны главного острова Тайвань и отдаленных островов.

Военно-морские силы должны получить 295 ракет и 85 пусковых установок для Корпуса морской пехоты и некоторых надводных кораблей, не имеющих достаточных средств противовоздушной обороны. Еще 91 ракету и 21 пусковую установку планируют передать военной полиции, ответственной за оборону Тайбэя и прилегающего региона.

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Использование Stinger

Соединенные Штаты также отдельно передали Тайваню партию Stinger в рамках пакета оборонной помощи. По словам источника, эти системы в течение последних двух лет замечали у военной полиции. Военные полицейские испытывали Stinger на стрельбах и привлекали их к учениям с использованием станций метро Тайбэя и моста Ваньбань.

В августе морская пехота в ходе учений по асимметричной береговой обороне задействовала четыре штурмовых катера M109, вооруженных системами Stinger и противотанковыми управляемыми ракетами Javelin. Stinger — это переносная ракета класса «выстрелил и забыл», предназначенная прежде всего для поражения самолетов. Комплекс весит 15,7 кг; в идеальных условиях дальность поражения может достигать 8 км, хотя практическая дальность обычно составляет до 4,8 км.

Современная версия ракеты оснащена двухспектральной инфракрасной и ультрафиолетовой головкой самонаведения, предназначенной для противодействия тепловым ловушкам самолетов.

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