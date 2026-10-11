Tajwan ma otrzymać od Stanów Zjednoczonych do końca roku 500 przenośnych przeciwlotniczych pocisków Stinger oraz 178 wyrzutni. Będzie to pierwsza partia w ramach planowanego dwuetapowego zakupu — przekazał nienazwany przedstawiciel sektora obronnego, na którego powołuje się Taipei Times.

Podział między jednostki

Łącznie Tajwan planuje kupić 2621 pocisków Stinger i 763 wyrzutnie. Według dokumentów wojskowych siły lądowe otrzymają 2235 pocisków i 657 wyrzutni do obrony głównej wyspy Tajwanu oraz wysp odległych.

Marynarka wojenna ma otrzymać 295 pocisków i 85 wyrzutni dla Korpusu Piechoty Morskiej oraz niektórych okrętów nawodnych, które nie mają wystarczających środków obrony powietrznej. Kolejne 91 pocisków i 21 wyrzutni planuje się przekazać żandarmerii wojskowej, odpowiedzialnej za obronę Tajpej i przyległego regionu.

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Wykorzystanie Stingerów

Stany Zjednoczone oddzielnie przekazały również Tajwanowi partię Stingerów w ramach pakietu pomocy obronnej. Według źródła systemy te były widywane w żandarmerii wojskowej przez ostatnie dwa lata. Żandarmi wojskowi testowali Stingery podczas strzelań i wykorzystywali je w ćwiczeniach z użyciem stacji metra w Tajpej oraz mostu Wanban.

W sierpniu Korpus Piechoty Morskiej wykorzystał podczas ćwiczeń z asymetrycznej obrony wybrzeża cztery łodzie szturmowe M109 uzbrojone w systemy Stinger i przeciwpancerne pociski kierowane Javelin. Stinger to przenośny pocisk typu „wystrzel i zapomnij”, przeznaczony przede wszystkim do zwalczania samolotów. System waży 15,7 kg; w idealnych warunkach zasięg rażenia może sięgać 8 km, choć praktyczny zasięg zwykle wynosi do 4,8 km.

Współczesna wersja pocisku jest wyposażona w dwuzakresową podczerwoną i ultrafioletową głowicę naprowadzającą, przeznaczoną do przeciwdziałania flarom samolotów.

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