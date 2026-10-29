西班牙列车事故至少68人死亡——澳大利亚广播公司新闻

据澳大利亚广播公司新闻报道，西班牙托莱多地区两列高速列车相撞，造成至少68人死亡，另有数十人受伤。由国有公司RENFE运营的一列列车撞上了停在轨道上的私营运营商Iryo列车的尾部。

信号系统故障与不同说法

西班牙交通部长奥斯卡·普恩特表示，8时30分，一段63公里的线路发生信号系统计算机故障，导致列车运行停止。他说，在故障后停下的六列列车中，部分列车被指示继续行驶。

据《世界报》援引Iryo管理层的消息报道，信号系统发生故障后，私营运营商的列车被要求重启系统。这一程序需要几分钟，因此该列车未获准启动。Iryo称，未收到恢复运行的指令，并让列车保持停驶状态。

与此同时，调度中心命令RENFE列车以正常速度恢复运行。随后，该列车与Iryo列车相撞。RENFE列车最高时速可达200公里，但撞击时的速度尚未确定。

调查与安全系统

普恩特表示，由于该线路当时处于停车信号状态，不应向RENFE列车发出启动指令。他说，在系统恢复前决定恢复运行的是交通管理中心。

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马德里—塞维利亚线路采用LZB信号系统，该系统持续监控列车速度，并可在超过限速时进行干预。该系统故障后，该路段的八列列车被要求停车，管理中心转入手动模式。根据对事态的初步了解，LZB故障后的事件与人为错误有关，而非直接由系统故障造成。

发生事故的轨道区段正在进行现代化改造，以欧洲铁路交通管理系统ERTMS取代LZB。西班牙会记录列车司机与调度员之间的通信，这些记录将成为调查的关键要素之一。

当局与工会的反应

CSIF工会呼吁普恩特辞职，并要求对Adif负责交通管理运营的人员遵守无罪推定原则。首相佩德罗·桑切斯宣布自周四起全国哀悼三天，并表示数月内发生两起高速列车事故令人无法接受。

今年1月，同一条马德里—塞维利亚线路上、阿达穆斯村附近发生的另一起两列高速列车相撞事故造成46人死亡。

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