Co najmniej 68 osób zginęło, a kolejne dziesiątki zostały ranne w wyniku zderzenia dwóch pociągów dużych prędkości w regionie Toledo w Hiszpanii. Pociąg obsługiwany przez państwową spółkę RENFE uderzył w tył pociągu prywatnego operatora Iryo, który stał na torach, informuje ABC News Australia.

Awaria sygnalizacji i różne wersje

Hiszpański minister transportu Óscar Puente oświadczył, że o godz. 8:30 na 63-kilometrowym odcinku doszło do awarii komputerowej systemu sygnalizacji, przez którą ruch pociągów został wstrzymany. Według niego części z sześciu pociągów, które zatrzymały się po awarii, polecono kontynuować jazdę.

Jak pisze El Mundo, powołując się na kierownictwo Iryo, pociągowi prywatnego operatora nakazano zrestartować system po awarii sygnalizacji. Procedura ta wymaga kilku minut, dlatego pociąg nie miał zezwolenia na ruszenie. Iryo twierdzi, że nie otrzymało polecenia wznowienia ruchu i pozostawiło skład zatrzymany.

Jednocześnie centrum dyspozytorskie nakazało pociągowi RENFE wznowienie jazdy z normalną prędkością. Później zderzył się on ze składem Iryo. Pociąg RENFE może osiągać prędkość do 200 km/h, jednak prędkości w chwili zderzenia jeszcze nie ustalono.

Śledztwo i system bezpieczeństwa

Puente oświadczył, że pociąg RENFE nie powinien otrzymać polecenia ruszenia, ponieważ na tej linii obowiązywał sygnał stop. Według niego decyzję o wznowieniu ruchu przed przywróceniem systemu podjęło centrum zarządzania ruchem.

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Na linii Madryt–Sewilla stosowany jest system sygnalizacji LZB, który stale kontroluje prędkość pociągów i może interweniować w przypadku przekroczenia limitów. Po jego awarii osiem pociągów na tym odcinku poproszono o zatrzymanie, a centra zarządzania przeszły na tryb ręczny. Według wstępnego ustalenia okoliczności wydarzenia po awarii LZB wiązane są z błędem ludzkim, a nie bezpośrednio z awarią systemu.

Odcinek torów, na którym doszło do katastrofy, jest modernizowany poprzez zastąpienie LZB Europejskim Systemem Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS. Komunikacja między maszynistami a dyspozytorami w Hiszpanii jest rejestrowana i stanie się jednym z kluczowych elementów śledztwa.

Reakcja władz i związku zawodowego

Związek zawodowy CSIF wezwał Puente do dymisji i zażądał przestrzegania domniemania niewinności wobec osoby odpowiedzialnej za operacje zarządzania ruchem w Adif. Premier Pedro Sánchez ogłosił trzy dni żałoby od czwartku i oświadczył, że dwie katastrofy pociągów dużych prędkości w ciągu kilku miesięcy są nie do przyjęcia.

W styczniu inne zderzenie dwóch pociągów dużych prędkości w pobliżu wsi Adamuz na tej samej linii Madryt–Sewilla pochłonęło życie 46 osób.

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