Не менее 68 человек погибли, еще десятки получили ранения в результате столкновения двух высокоскоростных поездов в регионе Толедо в Испании. Поезд, эксплуатируемый государственной компанией RENFE, врезался в заднюю часть поезда частного оператора Iryo, стоявшего на путях, сообщает ABC News Australia.

Сбой сигнализации и разные версии

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что в 8:30 на 63-километровом участке произошла компьютерная неисправность системы сигнализации, из-за которой движение поездов было остановлено. По его словам, части из шести поездов, остановившихся после сбоя, дали указание продолжить движение.

Как пишет El Mundo со ссылкой на руководство Iryo, поезду частного оператора приказали перезагрузить систему после неисправности сигнализации. Эта процедура занимает несколько минут, поэтому у поезда не было разрешения отправляться. В Iryo утверждают, что не получали приказа возобновить движение и оставили состав остановленным.

В то же время диспетчерский центр приказал поезду RENFE возобновить движение с обычной скоростью. Позднее он столкнулся с составом Iryo. Поезд RENFE может развивать скорость до 200 км/ч, однако скорость в момент столкновения еще не установлена.

Расследование и система безопасности

Пуэнте заявил, что поезду RENFE не следовало давать команду отправляться, поскольку на этой линии действовал сигнал остановки. По его словам, решение возобновить движение до восстановления системы принял центр управления движением.

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На линии Мадрид—Севилья применяется система сигнализации LZB, которая постоянно контролирует скорость поездов и может вмешиваться при превышении лимитов. После ее сбоя восемь поездов на этом участке попросили остановиться, а центры управления перешли на ручной режим. Согласно предварительному пониманию обстоятельств, события после отказа LZB связывают с человеческой ошибкой, а не непосредственно со сбоем системы.

Участок пути, где произошла авария, модернизируют, заменяя LZB на Европейскую систему управления железнодорожным движением ERTMS. Коммуникации между машинистами и диспетчерами в Испании записываются и станут одним из ключевых элементов расследования.

Реакция властей и профсоюза

Профсоюз CSIF призвал Пуэнте уйти в отставку и потребовал соблюдения презумпции невиновности в отношении ответственного за операции по управлению движением в Adif. Премьер-министр Педро Санчес объявил три дня траура с четверга и заявил, что две аварии высокоскоростных поездов за несколько месяцев неприемлемы.

В январе другое столкновение двух высокоскоростных поездов возле деревни Адамус на той же линии Мадрид—Севилья унесло жизни 46 человек.

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