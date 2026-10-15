波兰35名法官被回避审理法官身份案件——Interia

在波兰，35名最高法院法官被回避审理一起案件。在该案中，法院全体法官将确定是否可以对由总统任命的法官身份提出质疑。全体法官会议定于11月5日举行。法院还将审议质疑此类身份可能带来的刑事和纪律后果。

35名法官被回避

据Interia报道，在统一右翼政府执政期间司法制度改革之前被任命至最高法院的法官，被回避参与该案。法官卡米尔·扎拉德凯维奇提出了相关申请。

该决定由三名法官组成的合议庭作出。法官马雷克·多布罗沃尔斯基提出了不同意见。截至本文发布时，该决定的理由尚未公布。

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法官的反应

被回避的法官之一米哈乌·拉斯科夫斯基表示，那些立场不符合未来裁决预期内容的人被排除在案件之外。他认为，回避机制被用来实现预期结果，而该决定本身是非法的。

拉斯科夫斯基还表示，在司法制度改革后被任命的法官可能担心11月5日无法达到法定人数。他说，作出决定需要最高法院五个审判庭中每个审判庭至少半数法官出席。刑事审判庭的大多数成员是改革前任命的法官，他们缺席可能会阻止作出决定。

劳动和社会保障审判庭法官彼得·普鲁西诺夫斯基推测，被排除法官此前的司法实践可能是回避的依据。他还表示，将由直接关心裁决方向的人作出该裁决，并将这一倡议与试图使2018年后在所谓新国家司法委员会参与下任命的法官身份合法化联系起来。

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