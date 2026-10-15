У Польщі 35 суддів відвели від справи про статус суддів — Interia

У Польщі 35 суддів Верховного суду відвели від розгляду справи, у якій повний склад суду має встановити, чи можна оскаржувати статус суддів, призначених президентом. Засідання повного складу заплановане на 5 листопада. Суд також має розглянути можливі кримінальні та дисциплінарні наслідки оскарження такого статусу.

Відвід 35 суддів

За даними Interia, від участі у справі відвели суддів, призначених до Верховного суду до змін у системі правосуддя за уряду Об’єднаної правиці. Відповідне клопотання подав суддя Каміль Зарадкевич.

Рішення ухвалила колегія з трьох суддів. Суддя Марек Добровольський висловив окрему думку. Обґрунтування цього рішення на момент публікації матеріалу не оприлюднили.

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Реакція суддів

Один із відведених суддів Міхал Ласковський заявив, що зі справи виключили тих, чиї позиції не відповідали очікуваному змісту майбутньої ухвали. На його думку, механізм відводу використали для досягнення бажаного результату, а саме рішення є незаконним.

Ласковський також заявив, що серед суддів, призначених після змін у системі правосуддя, можуть побоюватися браку кворуму 5 листопада. За його словами, для ухвалення рішення потрібна присутність щонайменше половини суддів у кожній із п’яти палат Верховного суду. У Кримінальній палаті більшість становлять судді, призначені до змін, і їхня відсутність могла б заблокувати ухвалення рішення.

Суддя Палати праці та соціального страхування Пйотр Прусіновський припустив, що підставою для відводу могла стати попередня судова практика виключених суддів. Він також заявив, що ухвалу прийматимуть люди, безпосередньо зацікавлені в її напрямі, та пов’язав ініціативу зі спробою легалізувати статус суддів, призначених після 2018 року за участі так званої нової Національної ради судочинства.

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