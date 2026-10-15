В Польше 35 судей Верховного суда отстранили от рассмотрения дела, в котором полный состав суда должен установить, можно ли оспаривать статус судей, назначенных президентом. Заседание полного состава запланировано на 5 ноября. Суд также должен рассмотреть возможные уголовные и дисциплинарные последствия оспаривания такого статуса.

Отстранение 35 судей

По данным Interia, от участия в деле отстранили судей, назначенных в Верховный суд до изменений в системе правосудия при правительстве «Объединенной правицы». Соответствующее ходатайство подал судья Камиль Зарадкевич.

Решение приняла коллегия из трех судей. Судья Марек Добровольский выразил особое мнение. Обоснование этого решения на момент публикации материала не обнародовали.

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Реакция судей

Один из отстраненных судей Михал Ласковский заявил, что из дела исключили тех, чьи позиции не соответствовали ожидаемому содержанию будущего постановления. По его мнению, механизм отвода использовали для достижения желаемого результата, а само решение является незаконным.

Ласковский также заявил, что среди судей, назначенных после изменений в системе правосудия, могут опасаться отсутствия кворума 5 ноября. По его словам, для принятия решения необходимо присутствие не менее половины судей в каждой из пяти палат Верховного суда. В Уголовной палате большинство составляют судьи, назначенные до изменений, и их отсутствие могло бы заблокировать принятие решения.

Судья Палаты труда и социального страхования Пётр Прусиновский предположил, что основанием для отвода могла стать прежняя судебная практика исключенных судей. Он также заявил, что постановление будут принимать люди, непосредственно заинтересованные в его направленности, и связал инициативу с попыткой легализовать статус судей, назначенных после 2018 года с участием так называемого нового Национального совета судейства.

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