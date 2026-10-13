巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦的支持者在里约热内卢科帕卡巴纳海滩沿线举行集会，为定于10月25日举行的总统选举第二轮投票造势。据阿纳多卢通讯社报道。

科帕卡巴纳集会

巴西报纸《O Globo》报道，该活动在大西洋大道举行，覆盖这条沿海主干道的数个街区。前一天，卢拉的支持者还在圣保罗的保利斯塔大道举行了集会。

卢拉在演讲中谈及劳动权利问题。据巴西通讯社Agência Brasil报道，他表示，本周将会明确其对手所属政党是支持每周工作六天、休息一天的安排，还是支持劳动者每周休息两天。

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投票前的角逐

卢拉的对手弗拉维奥·博索纳罗周六在里约热内卢附近的圣贡萨洛参加了一场竞选集会。两名候选人都在试图在第二轮投票前巩固选民支持。

在10月4日举行的第一轮投票中，没有任何候选人获得绝对多数。根据选举数据，博索纳罗获得47.03%的有效选票，卢拉获得45.16%。卢拉在2022年选举中击败弗拉维奥·博索纳罗的父亲雅伊尔·博索纳罗后，于2023年1月就任总统。

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