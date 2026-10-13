W Rio de Janeiro zwolennicy prezydenta Brazylii Luiza Inácia Luli da Silvy zorganizowali wiec wzdłuż plaży Copacabana przed drugą turą wyborów prezydenckich zaplanowaną na 25 października. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Wiec na Copacabanie

Wydarzenie odbyło się na alei Avenida Atlântica i objęło kilka kwartałów nadmorskiej arterii, poinformowała brazylijska gazeta O Globo. Dzień wcześniej zwolennicy Luli zorganizowali również wiec na Avenida Paulista w São Paulo.

Podczas wystąpienia Lula poruszył kwestię praw pracowniczych. Według Agência Brasil powiedział, że w tym tygodniu stanie się jasne, czy partia jego przeciwnika popiera grafik obejmujący sześć dni pracy i jeden dzień wolny, czy dwa dni wolne dla pracowników.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Walka przed głosowaniem

Rywal Luli, Flávio Bolsonaro, w sobotę wziął udział w wiecu wyborczym w São Gonçalo niedaleko Rio de Janeiro. Obaj kandydaci starają się skonsolidować poparcie wyborców przed drugą turą.

W pierwszej turze, która odbyła się 4 października, żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości. Według danych wyborczych Bolsonaro otrzymał 47,03% ważnych głosów, a Lula — 45,16%. Lula objął urząd prezydenta w styczniu 2023 roku po pokonaniu ojca Flávia Bolsonaro, Jaira Bolsonaro, w wyborach w 2022 roku.

Czytaj nas na