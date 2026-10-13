В Рио-де-Жанейро сторонники президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы провели митинг вдоль пляжа Копакабана в преддверии второго тура президентских выборов, назначенного на 25 октября. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Митинг на Копакабане

Акция прошла на проспекте Авенида-Атлантика и охватила несколько кварталов прибрежной магистрали, сообщила бразильская газета O Globo. Накануне сторонники Лулы также провели митинг на Авенида-Паулиста в Сан-Паулу.

Во время выступления Лула затронул вопрос трудовых прав. По данным Agência Brasil, он заявил, что на этой неделе станет понятно, поддерживает ли партия его оппонента график с шестью рабочими днями и одним выходным или два выходных для работников.

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Гонка перед голосованием

Соперник Лулы Флавиу Болсонару в субботу принял участие в предвыборном митинге в Сан-Гонсалу недалеко от Рио-де-Жанейро. Оба кандидата пытаются консолидировать поддержку избирателей перед вторым туром.

В первом туре, состоявшемся 4 октября, ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства. Согласно избирательным данным, Болсонару получил 47,03% действительных голосов, а Лула — 45,16%. Лула вступил в должность президента в январе 2023 года после победы над отцом Флавиу Болсонару, Жаиром Болсонару, на выборах 2022 года.

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