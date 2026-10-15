美国一个跨党派议员团体提出了《爱泼斯坦华尔街记录法案》（Epstein Wall Street Records Act），该法案规定审查与杰弗里·爱泼斯坦有关的金融公司及高管。该倡议由民主党参议员伊丽莎白·沃伦和众议院议员罗伯特·加西亚牵头，共和党人托马斯·马西也表示支持，《卫报》报道。

监管机构的权力

如果获得通过，该法将要求监管机构，包括美联储系统和美国证券交易委员会，调查与爱泼斯坦有关的公司及官员是否可能违反银行法、投资法或有关非法融资的规定。

监管机构还必须公开有关爱泼斯坦及其同伙的文件，向美国司法部提供有关可能刑事违法行为的信息，并处以罚款或禁止违规者在该国金融行业工作。

沃伦表示，国会必须确保大型银行及其高管的透明度和问责制；她称，这些银行及高管助长了爱泼斯坦的犯罪行为。杰弗里·爱泼斯坦于2019年在狱中死亡，当时他正等待因涉嫌以性剥削为目的贩卖儿童罪名而受审。

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对巴克莱的批评

该法案公布之际，沃伦正批评英国银行巴克莱，原因是该行对她就前首席执行官杰斯·斯特利及其与爱泼斯坦关系所提出问询的回应。

2021年11月，在英国监管机构就他与爱泼斯坦关系的性质展开调查后，斯特利离开了巴克莱的职位。英国金融行为监管局认定，他们的关系超出了职业范围。2023年，斯特利因淡化这些关系而被禁止在英国金融行业工作；他未能在法院对这一决定提出异议。

7月，沃伦和一组众议院民主党人向巴克莱董事长奈杰尔·希金斯询问了该行在2015年任命斯特利前对其进行审查的问题。银行在回复中表示，斯特利隐瞒了有关其行为及与爱泼斯坦关系性质的信息，而新信息直到他辞职后才公开。巴克莱拒绝就参议员的新一轮批评发表评论。

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