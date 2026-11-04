2027年美国将有五名黑人州长——CBC World

根据美国中期选举结果，2027年将有五名黑人政治人物担任州长。在此次选举前，该国现代历史上仅有三名黑人州长经选举担任这一职务，CBC报道。

五名黑人州长

马里兰州州长韦斯·摩尔赢得选举，成为继德瓦尔·帕特里克之后第二位获得连任的黑人州长。与他一同就任的还有当选州长：佐治亚州的凯莎·兰斯·博托姆斯、内华达州的亚伦·福特、威斯康星州的大卫·克劳利以及佛罗里达州的拜伦·唐纳兹。

曾任亚特兰大市长的博托姆斯将成为美国首位领导一个州的黑人女性。共和党籍联邦众议员唐纳兹赢得佛罗里达州州长选举，将接替罗恩·德桑蒂斯。

2008年，艾略特·斯皮策辞职后，大卫·帕特森出任纽约州州长。当时，帕特森和马萨诸塞州州长德瓦尔·帕特里克成为首批同时领导州政府的黑人州长。

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其他历史性结果

民主党人阿卜杜勒·埃尔-赛义德赢得密歇根州参议员选举，将成为美国参议院历史上首位穆斯林。来自新罕布什尔州的民主党人克里斯·帕帕斯击败共和党人约翰·苏努努，成为首位当选美国参议院议员的公开同性恋者。

2027年，美国女性州长的人数可能达到17人，这将是该国历史上的最高纪录。与此同时，截至文章发布时，堪萨斯州和阿拉斯加州的州长选举结果尚未公布。

拉古纳-普韦布洛族代表黛布·哈兰在新墨西哥州获胜，将成为首位领导一个州的美国原住民女性。在得克萨斯州，吉娜·伊诺霍萨击败现任共和党州长格雷格·阿博特，将成为该州首位拉丁美洲裔州长。

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