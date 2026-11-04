W wyniku wyborów połówkowych w USA w 2027 roku stanowiska gubernatorów obejmie pięciu czarnoskórych polityków. Przed tymi wyborami w nowoczesnej historii kraju na to stanowisko wybrano tylko trzech czarnoskórych gubernatorów, informuje CBC.

Pięciu czarnoskórych gubernatorów

Gubernator Maryland Wes Moore wygrał wybory i został drugim po Devalu Patricku czarnoskórym gubernatorem, który został wybrany ponownie. Wraz z nim stanowiska obejmą nowo wybrani gubernatorzy: Keisha Lance Bottoms w Georgii, Aaron Ford w Nevadzie, David Crowley w Wisconsin oraz Byron Donalds na Florydzie.

Bottoms, była burmistrzyni Atlanty, zostanie pierwszą czarnoskórą kobietą, która pokieruje stanem w USA. Donalds, członek Izby Reprezentantów z Partii Republikańskiej, wygrał wybory gubernatorskie na Florydzie i zastąpi Rona DeSantisa.

W 2008 roku David Paterson został gubernatorem Nowego Jorku po rezygnacji Eliota Spitzera. Wówczas Paterson i gubernator Massachusetts Deval Patrick zostali pierwszymi czarnoskórymi gubernatorami, którzy jednocześnie kierowali stanami.

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Inne historyczne wyniki

Demokrata Abdul El-Sayed wygrał wyścig do Senatu w Michigan i zostanie pierwszym muzułmaninem w historii Senatu USA. Demokrata Chris Pappas z New Hampshire pokonał republikanina Johna Sununu i został pierwszą otwarcie homoseksualną osobą wybraną do Senatu USA.

W 2027 roku liczba kobiet na stanowiskach gubernatorek w USA może sięgnąć 17, co byłoby najwyższym wynikiem w historii kraju. Jednocześnie wyniki wyborów gubernatorskich w Kansas i na Alasce w chwili publikacji materiału nie zostały jeszcze ogłoszone.

Przedstawicielka ludu Laguna Pueblo Deb Haaland wygrała w Nowym Meksyku i zostanie pierwszą kobietą z rdzennej ludności USA, która pokieruje stanem. W Teksasie Gina Hinojosa pokonała urzędującego republikańskiego gubernatora Grega Abbotta i zostanie pierwszą gubernatorką stanu pochodzenia latynoamerykańskiego.

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