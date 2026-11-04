У США у 2027 році буде п’ятеро чорношкірих губернаторів — CBC World

За результатами проміжних виборів у США у 2027 році посади губернаторів обійматимуть п’ятеро чорношкірих політиків. До виборів лише трьох чорношкірих губернаторів обирали на цю посаду в сучасній історії країни, повідомляє CBC.

П’ятеро чорношкірих губернаторів

Губернатор Меріленду Вес Мур переміг на виборах і став другим після Девала Патріка чорношкірим губернатором, якого переобрали. Разом із ним посади обіймуть новообрані губернатори Кіша Ленс Боттомс у Джорджії, Аарон Форд у Неваді, Девід Кроулі у Вісконсині та Байрон Доналдс у Флориді.

Боттомс, колишня мерка Атланти, стане першою чорношкірою жінкою, яка очолить штат у США. Доналдс, член Палати представників від Республіканської партії, переміг у виборах губернатора Флориди та змінить Рона Десантіса.

У 2008 році Девід Патерсон став губернатором Нью-Йорка після відставки Еліота Спітцера. Тоді Патерсон і губернатор Массачусетсу Девал Патрік стали першими чорношкірими губернаторами, які одночасно очолювали штати.

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Інші історичні результати

Демократ Абдул Ель-Сайєд переміг у сенатських перегонах у Мічигані та стане першим мусульманином в історії Сенату США. Демократ Кріс Паппас із Нью-Гемпширу переміг республіканця Джона Сануну та став першим відкритим геєм, обраним до Сенату США.

У 2027 році кількість жінок-губернаторок у США може сягнути 17 — це буде найбільший показник в історії країни. Водночас результати виборів губернаторів у Канзасі та на Алясці на час публікації матеріалу ще не були оголошені.

Представниця народу Лагуна-Пуебло Деб Голанд перемогла в Нью-Мексико та стане першою жінкою з корінного народу США, яка очолить штат. У Техасі Джина Інохоса перемогла чинного губернатора-республіканця Грега Ебботта та стане першою губернаторкою штату латиноамериканського походження.

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