По итогам промежуточных выборов в США в 2027 году должности губернаторов будут занимать пять чернокожих политиков. До этих выборов в современной истории страны на эту должность были избраны лишь три чернокожих губернатора, сообщает CBC.

Пять чернокожих губернаторов

Губернатор Мэриленда Уэс Мур победил на выборах и стал вторым после Девала Патрика чернокожим губернатором, которого переизбрали. Вместе с ним должности займут новоизбранные губернаторы Киша Лэнс Боттомс в Джорджии, Аарон Форд в Неваде, Дэвид Кроули в Висконсине и Байрон Доналдс во Флориде.

Боттомс, бывшая мэр Атланты, станет первой чернокожей женщиной, которая возглавит штат в США. Доналдс, член Палаты представителей от Республиканской партии, победил на выборах губернатора Флориды и сменит Рона Десантиса.

В 2008 году Дэвид Патерсон стал губернатором Нью-Йорка после отставки Элиота Спитцера. Тогда Патерсон и губернатор Массачусетса Девал Патрик стали первыми чернокожими губернаторами, которые одновременно возглавляли штаты.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другие исторические результаты

Демократ Абдул Эль-Сайед победил в сенатской гонке в Мичигане и станет первым мусульманином в истории Сената США. Демократ Крис Паппас из Нью-Гэмпшира победил республиканца Джона Сануну и стал первым открытым геем, избранным в Сенат США.

В 2027 году число женщин-губернаторов в США может достичь 17 — это будет самый высокий показатель в истории страны. В то же время результаты выборов губернаторов в Канзасе и на Аляске на момент публикации материала еще не были объявлены.

Представительница народа Лагуна-Пуэбло Деб Холанд победила в Нью-Мексико и станет первой женщиной из коренных народов США, которая возглавит штат. В Техасе Джина Инохоса победила действующего губернатора-республиканца Грега Эбботта и станет первой губернаторкой штата латиноамериканского происхождения.

Читай нас в