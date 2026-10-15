波兰政府批准了一项提高含糖饮料税费并扩大其适用产品范围的法案草案。该文件已以第3155号提交众议院：在一读后被转交公共财政委员会和卫生委员会审议。据Interia报道，拟议规定将于2027年1月1日生效。

新税率和饮料清单

目前，对于每100毫升含糖不超过5克或含有至少一种甜味剂的饮料，固定税费为每升0.50兹罗提。每100毫升糖含量超过5克的，每超出1克另收取0.05兹罗提。税费最高限额为每升1.20兹罗提。

草案规定将固定税率提高至每升0.70兹罗提，浮动税率提高至超过规定门槛的每克糖0.10兹罗提。最高税率拟提高至每升1.80兹罗提。针对咖啡因或牛磺酸含量的单独税费可能提高十倍，即从每升0.10兹罗提高至1兹罗提。

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这些变化还将适用于作为膳食补充剂出售的甜味糖浆、所有种类的浓缩物，以及某些果汁含量至少为20%的饮料。据该媒体报道，此次上调可能为国家健康基金带来超过10亿兹罗提的额外收入。

生产商立场

饮料行业代表反对这一倡议。波兰食品生产商雇主联盟副主席兼总干事安杰伊·甘特纳向Interia Biznes表示，新税率可能显著恶化生产商的财务状况，尤其是中小企业的财务状况。

企业预计饮料产量将减少15%至30%，并可能导致多达2万个工作岗位被取消。他们还表示，变更后饮料价格可能上涨5%至22%。在立法程序的最后阶段，该草案可能遭到总统卡罗尔·纳夫罗茨基的反对；他去年否决了类似提案。

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