Правительство Польши одобрило проект повышения сбора на сладкие напитки и расширения перечня продукции, на которую он распространяется. Документ уже передали в Сейм под номером 3155: после первого чтения его направили в комиссии по публичным финансам и здравоохранению. Предлагаемые нормы должны вступить в силу 1 января 2027 года, сообщает Interia.

Новые ставки и перечень напитков

Сейчас фиксированный сбор составляет 0,50 злотого за литр напитка, содержащего до 5 г сахара на 100 мл или хотя бы одно подслащивающее вещество. За каждый грамм сахара свыше 5 г на 100 мл дополнительно взимают 0,05 злотого. Максимальный размер сбора ограничен суммой 1,20 злотого за литр.

Проект предусматривает повышение фиксированной ставки до 0,70 злотого за литр, а переменной — до 0,10 злотого за каждый грамм сахара сверх установленного порога. Предельную ставку предлагают увеличить до 1,80 злотого за литр. Отдельный сбор за содержание кофеина или таурина может вырасти в десять раз — с 0,10 до 1 злотого за литр.

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Изменения также должны распространиться на сладкие сиропы, продаваемые в качестве пищевых добавок, все виды концентратов и некоторые напитки, содержащие не менее 20% сока. По данным издания, повышение может принести Национальному фонду здоровья более 1 млрд злотых дополнительных поступлений.

Позиция производителей

Представители отрасли напитков выступили против инициативы. Вице-президент и генеральный директор Польской федерации производителей пищевых продуктов Союза работодателей Анджей Гантнер заявил Interia Biznes, что новые ставки могут существенно ухудшить финансовое положение производителей, в частности малых и средних компаний.

Предприниматели прогнозируют сокращение производства напитков на 15–30% и возможную ликвидацию до 20 тыс. рабочих мест. Они также заявляют, что цены на напитки после изменений могут вырасти на 5–22%. На завершающем этапе законодательной процедуры проект может столкнуться с сопротивлением президента Кароля Навроцкого, который в прошлом году ветировал подобные предложения.

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