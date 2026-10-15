Rząd Polski zatwierdził projekt podwyższenia opłaty od słodzonych napojów i rozszerzenia listy produktów, które będą nią objęte. Dokument został już przekazany do Sejmu pod numerem 3155: po pierwszym czytaniu skierowano go do komisji finansów publicznych i zdrowia. Proponowane przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku, informuje Interia.

Nowe stawki i lista napojów

Obecnie stała opłata wynosi 0,50 zł za litr napoju zawierającego do 5 g cukru na 100 ml lub co najmniej jedną substancję słodzącą. Za każdy gram cukru powyżej 5 g na 100 ml dodatkowo pobierane jest 0,05 zł. Maksymalna wysokość opłaty jest ograniczona do 1,20 zł za litr.

Projekt przewiduje podniesienie stałej stawki do 0,70 zł za litr, a zmiennej do 0,10 zł za każdy gram cukru powyżej ustalonego progu. Maksymalną stawkę proponuje się zwiększyć do 1,80 zł za litr. Osobna opłata za zawartość kofeiny lub tauryny może wzrosnąć dziesięciokrotnie — z 0,10 do 1 zł za litr.

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Zmiany mają także objąć słodkie syropy sprzedawane jako suplementy diety, wszystkie rodzaje koncentratów oraz niektóre napoje zawierające co najmniej 20% soku. Według publikacji podwyżka może przynieść Narodowemu Funduszowi Zdrowia ponad 1 mld zł dodatkowych wpływów.

Stanowisko producentów

Przedstawiciele branży napojowej sprzeciwili się inicjatywie. Wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców Andrzej Gantner powiedział Interia Biznes, że nowe stawki mogą znacząco pogorszyć sytuację finansową producentów, w szczególności małych i średnich firm.

Przedsiębiorcy prognozują spadek produkcji napojów o 15–30% i możliwą likwidację do 20 tys. miejsc pracy. Twierdzą również, że ceny napojów po zmianach mogą wzrosnąć o 5–22%. Na końcowym etapie procedury legislacyjnej projekt może napotkać opór prezydenta Karola Nawrockiego, który w ubiegłym roku zawetował podobne propozycje.

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