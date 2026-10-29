在美国，阿利·伯克级驱逐舰USS Spruance截至2026年10月29日已部署342天，创下美国海军驱逐舰战后纪录。该舰于2025年11月21日作为USS Abraham Lincoln航母打击群的一部分驶离圣迭戈海军基地，并在航母返回母港后继续留在海上，Defense News报道。

Spruance的部署时长明显超过美国海军通常为驻扎在本国的舰艇所称的七个月基准。水兵家属多次获悉该舰可能很快返航，但这些预期一再被推迟。据该刊物报道，USS John Finn、USS Mustin和USS Rafael Peralta的预计返航日期也从2026年推迟至2027年，个别部署可能持续超过14个月。

维护时间表调整

长期停留在海上可能推迟计划中的技术维护，并缩短船员在执行下一批任务前的训练时间。根据适用于驻美舰艇的36个月“优化舰队响应计划”周期，其中包括八个月的维修企业级维护、10个月训练，以及18个月的部署和保持战备状态。

美国海军预算文件显示，USS Spruance下一次维护期的时间安排发生了变化。在2025财年预算中，该维护期计划从2026年7月3日持续至2027年2月21日。在2027财年预算中，其开始时间被推迟至2027年1月19日，结束时间则为4月28日。因此，计划开始时间被推迟了200天。

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造船厂压力

美国政府问责局曾报告称，在2015至2022财年期间，私营公司在驱逐舰维修上合计比计划多耗费了近1万天。截至2022年8月，美国海军水面舰艇被推迟的工作估值为23亿美元。

海军作战部长达里尔·考德尔上将10月26日表示，部署超过300天后返航的驱逐舰，可能对维护时间表造成持续多年的压力。诺福克海军造船厂指挥官、海军少将凯文·哈基姆扎德也警告称，造船厂接收大量从中东返回舰艇的能力有限。

该刊物指出，Spruance实际所需的工作量及其无法执行行动的时长，将在部署结束后对该舰进行评估后确定。

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