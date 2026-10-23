Szwedzki producent ciężarówek Scania planuje rozpocząć produkcję ciężarówek elektrycznych zasilanych akumulatorami w nowym zakładzie montażowym w Rugao w Chinach, gdy tylko otrzyma odpowiednią licencję. Poinformował o tym w wywiadzie dyrektor generalny firmy Christian Levin, podaje Electrek.

Zakład w Rugao

Zakład Scanii w Rugao zbudowano w ubiegłym roku. Stał się on pierwszą w Chinach fabryką Traton Group w pełni należącą do grupy. Obiekt ma dostarczać pojazdy na rynek chiński i inne rynki azjatyckie.

Na tych samych liniach montażowych zakład może produkować zarówno konwencjonalne ciężarówki z silnikami Diesla, jak i ciężarówki elektryczne zasilane akumulatorami. Według Levina proces uzyskiwania zezwoleń w Chinach jest zwykle skomplikowany, jednak tym razem przebiega szybciej, niż firma się spodziewała.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Popyt na ciężarówki elektryczne

Levin prognozuje, że na początku 2027 roku ciężarówki elektryczne będą stanowić połowę chińskiego rynku. Szybkie tempo rozwoju tego segmentu powiązał z rozbudową infrastruktury ładowania i sieci elektroenergetycznej.

Według publikacji w pierwszym półroczu 2026 roku sprzedaż elektrycznych ciągników siodłowych w Chinach wzrosła o niemal 80% w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku. Oczekuje się, że do końca 2026 roku będą one stanowić ponad 30% wszystkich ciężkich ciężarówek sprzedanych w kraju.

Czytaj nas na