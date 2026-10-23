Шведский производитель грузовиков Scania планирует начать производство грузовиков с аккумуляторными батареями на новом сборочном заводе в Жугао, Китай, как только получит соответствующую лицензию. Об этом в интервью заявил генеральный директор компании Кристиан Левин, сообщает Electrek.

Завод в Жугао

Предприятие Scania в Жугао построили в прошлом году. Оно стало первым заводом Traton Group в Китае, который полностью принадлежит группе. Площадка должна поставлять технику на китайский и другие азиатские рынки.

На одних сборочных линиях завод может производить как обычные дизельные, так и аккумуляторные грузовики. По словам Левина, процесс получения разрешений в Китае обычно сложный, однако в этот раз он продвигается быстрее, чем компания ожидала.

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Спрос на электрогрузовики

Левин прогнозирует, что к началу 2027 года электрические грузовики будут составлять половину китайского рынка. Он связал быстрые темпы развития сегмента с расширением зарядной инфраструктуры и электросети.

По данным издания, в первом полугодии 2026 года продажи электрических тягачей в Китае выросли почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Ожидается, что по итогам 2026 года на них придется более 30% всех проданных в стране тяжелых грузовиков.

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