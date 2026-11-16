Film: W Kijowie młody mężczyzna obrabował sklep, aby kupić prezent dla swojej dziewczyny

W Kijowie policjanci zatrzymali 21-letniego mężczyznę, który obrabował sklep w centrum handlowo-rozrywkowym przy alei Brześciowskiej. Za napad popełniony w warunkach stanu wojennego grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

O przestępstwie poinformował funkcjonariuszy pracownik punktu handlowego w jednym z centrów handlowo-rozrywkowych w dzielnicy Szewczenkowskiej. Według jego relacji nieznany mężczyzna poprosił o pokazanie mu dwóch telefonów komórkowych o łącznej wartości ponad 100 tysięcy hrywien. Po otrzymaniu urządzeń do obejrzenia mężczyzna nagle uciekł z nimi.

Policjanci przeanalizowali nagrania z kamer monitoringu i ustalili, że w napadzie brał udział 21-letni mieszkaniec obwodu kijowskiego. Funkcjonariusze zatrzymali młodego mężczyznę na podstawie art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy. Podczas przeszukania jego mieszkania śledczy znaleźli i zabezpieczyli oba urządzenia.

Zatrzymany wyjaśnił, że ukradł smartfony, aby jeden podarować swojej dziewczynie, a drugi zatrzymać dla siebie. undefined

Śledczy z Komendy Policji w Szewczenkowie, pod kierownictwem procesowym Prokuratury Okręgowej w Szewczenkowie, postawili zatrzymanemu zarzut na podstawie części 4 art. 186 Kodeksu karnego Ukrainy – rozbój popełniony w warunkach stanu wojennego. Kara przewidziana w tym artykule wynosi do 10 lat pozbawienia wolności. Informację tę podała policja w Kijowie. W Sofiivskiej Borszczagowce mężczyzna z bronią obrabował sklep. W Kijowie dwóch mężczyzn obrabowało sklep tytoniowy, kradnąc 90 tys. hrywien (zdjęcia/wideo).

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