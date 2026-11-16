Видео: В Киеве молодой человек ограбил магазин, чтобы сделать подарок девушке

В Киеве полицейские задержали 21-летнего молодого человека, который ограбил магазин в торгово-развлекательном центре на Берестейском проспекте. За ограбление, совершенное в условиях военного положения, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

О преступлении правоохранителям сообщил сотрудник торговой точки в одном из ТРЦ Шевченковского района. По его словам, неизвестный попросил показать ему два мобильных телефона общей стоимостью более 100 тысяч гривен. Получив устройства для осмотра, мужчина внезапно скрылся с ними.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что к ограблению причастен 21-летний житель Киевской области. Правоохранители задержали молодого человека в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время обыска по месту его жительства следователи обнаружили и изъяли оба гаджета.

Задержанный объяснил, что похитил смартфоны, чтобы сделать подарок своей девушке, а один оставить себе. undefined

Следователи Шевченковского управления полиции под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, совершенный в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Полиция Киева. В Софиевской Борщаговке мужчина с оружием ограбил магазин. В Киеве двое мужчин ограбили табачный магазин, похитив 90 тыс. грн (фото/видео).

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