Pedan pokazał archiwalne zdjęcie z Prytulą i Freimut

Z okazji Dnia Pracowników Radia, Telewizji i Łączności, obchodzonego 16 listopada, prezenter Aleksander Pedan opublikował archiwalne zdjęcia z swojej kariery.

Wśród nich znajduje się zdjęcie z 2009 roku z kolegami z porannego programu „Pidjom” – Siergiejem Prytulą i Olgą Frejmut.

Pedan udostępnił również inne zdjęcia z młodości i złożył kolegom życzenia z okazji święta zawodowego.

Źródło: Instagram Oleksandra Pedana

Ukraiński prezenter Aleksander Pedan pokazał, jak świętował urodziny swojej córki Walerii.

Prezenter telewizyjny Oleksandr Pedan przyznaje, że przeszedł na język ukraiński nie tylko z własnej woli, ale na ten krok wpłynęła również jego praca.

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