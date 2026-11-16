Педан показал архивное фото с Притулой и Фреймут

По случаю Дня работников радио, телевидения и связи, который отмечается 16 ноября, шоумен Александр Педан опубликовал архивные фотографии из своей карьеры.

Среди них — фото 2009 года с коллегами по утреннему шоу «Подъем» Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут.

Педан также поделился другими снимками из молодости и поздравил коллег с профессиональным праздником.

Источник: Instagram Александра Педана

Украинский шоумен Александр Педан показал, как отпраздновал день рождения своей дочери Валерии.

Телеведущий Александр Педан признается, что перешел на украинский язык не только по собственному желанию, на этот шаг повлияла и его работа.

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