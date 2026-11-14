Zmarł artysta ludowy Ukrainy Jewgienij Szach

Zmarł aktor Narodowego Akademickiego Teatru Dramatycznego im. Iwana Franki, artysta ludowy Ukrainy Jewhen Szach.

Informację tę podał teatr na Facebooku .

„Są ludzie, których obecność rozjaśnia życie – nie głośnymi słowami ani wielkimi gestami, ale swoją dobrocią, szczerością, umiejętnością bycia blisko, wspierania, rozśmieszania i dawania ciepła nawet w najtrudniejszych dniach. Właśnie takim na zawsze zapamiętamy naszego przyjaciela i kolegę, artystę ludowego Ukrainy Jewgienija Szacha” – napisali jego koledzy. „Utalentowany



aktor, który potrafił być autentyczny zarówno na scenie, jak i w życiu. Jewgienij Michajłowicz miał w sobie tyle serdeczności, człowieczeństwa i miłości do ludzi, że wydawało się, iż wystarczy tego dla wszystkich, którzy znaleźli się w jego pobliżu. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni losowi za to, że mieliśmy szczęście go znać, pracować u jego boku, dzielić z nim scenę, radości i przeżycia” – zaznaczono w teatrze.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2026 roku, po ciężkiej chorobie, odeszła z tego świata artystka ludowa Ukrainy Galina Jabłońska. Legendarna aktorka Teatru im. Franka miała 98 lat, wkraczała w 99. rok życia.

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