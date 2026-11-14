Zmarł artysta ludowy Ukrainy Jewgienij Szach
Zmarł aktor Narodowego Akademickiego Teatru Dramatycznego im. Iwana Franki, artysta ludowy Ukrainy Jewhen Szach.
Informację tę podał teatr na Facebooku.
„Są ludzie, których obecność rozjaśnia życie – nie głośnymi słowami ani wielkimi gestami, ale swoją dobrocią, szczerością, umiejętnością bycia blisko, wspierania, rozśmieszania i dawania ciepła nawet w najtrudniejszych dniach. Właśnie takim na zawsze zapamiętamy naszego przyjaciela i kolegę, artystę ludowego Ukrainy Jewgienija Szacha” – napisali jego koledzy. „Utalentowany
aktor, który potrafił być autentyczny zarówno na scenie, jak i w życiu. Jewgienij Michajłowicz miał w sobie tyle serdeczności, człowieczeństwa i miłości do ludzi, że wydawało się, iż wystarczy tego dla wszystkich, którzy znaleźli się w jego pobliżu. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni losowi za to, że mieliśmy szczęście go znać, pracować u jego boku, dzielić z nim scenę, radości i przeżycia” – zaznaczono w teatrze.
aktor, który potrafił być autentyczny zarówno na scenie, jak i w życiu. Jewgienij Michajłowicz miał w sobie tyle serdeczności, człowieczeństwa i miłości do ludzi, że wydawało się, iż wystarczy tego dla wszystkich, którzy znaleźli się w jego pobliżu. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni losowi za to, że mieliśmy szczęście go znać, pracować u jego boku, dzielić z nim scenę, radości i przeżycia” – zaznaczono w teatrze.
Przypomnijmy, że we wrześniu 2026 roku, po ciężkiej chorobie, odeszła z tego świata artystka ludowa Ukrainy Galina Jabłońska. Legendarna aktorka Teatru im. Franka miała 98 lat, wkraczała w 99. rok życia.