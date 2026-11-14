Ушёл из жизни народный артист Украины Евгений Шах

Скончался актёр Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, народный артист Украины Евгений Шах.

Об этом сообщил театр в Facebook .

«Есть люди, чье присутствие делает жизнь светлее — не громкими словами или большими жестами, а своей добротой, искренностью, умением быть рядом, поддержать, рассмешить, подарить тепло даже в самые тяжелые дни. Именно таким мы навсегда запомним нашего друга и коллегу, народного артиста Украины Евгения Шаха», — написали его коллеги. «Талантливый



актер, который умел быть настоящим и на сцене, и в жизни. В Евгении Михайловиче было столько душевного тепла, человечности и любви к людям, что казалось, этого хватит на всех, кто оказался рядом. Мы безмерно благодарны судьбе за то, что имели счастье знать его, работать рядом, делить с ним сцену, радости и переживания», — отметили в театре.

Напомним, что в сентябре 2026 года после тяжёлой болезни ушла из жизни народная артистка Украины Галина Яблонская. Легендарной актрисе театра Франко было 98 лет, она находилась на 99-м году жизни.

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