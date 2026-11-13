Oryginalny rekwizyt z filmów z serii „Gwiezdne wojny” został sprzedany 12 listopada na aukcji Heritage Auctions w Stanach Zjednoczonych.

Miecz ten wykorzystano podczas kręcenia dwóch części klasycznej trylogii — „Imperium kontratakuje” oraz „Powrót Jedi”.

To właśnie nim Darth Vader walczył z Lukiem Skywalkerem w słynnej scenie w Mieście w Chmurach, gdzie ujawnił mu tajemnicę swojego pochodzenia.

Na rękojeści zachowały się zadrapania, pęknięcie oraz uszkodzony fragment, które potwierdzają wykorzystanie rekwizytu podczas kręcenia filmu. Sprzedaż ta była rekordowa wśród przedmiotów związanych z serią „Gwiezdne wojny”. Nazwisko nabywcy nie zostało ujawnione.

Źródło: The Guardian

Oryginalny miecz świetlny, którym Darth Vader posługiwał się w filmach „Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje” oraz „Powrót Jedi”, zostanie jesienią wystawiony na aukcji w Los Angeles.

Przypomnijmy, że największy marsjański meteoryt na Ziemi zostanie wystawiony na aukcji w domu aukcyjnym Sotheby’s.

Również skrzypce z filmu „Titanic” zostały wystawione na aukcję za 77 tysięcy dolarów.

Czytaj nas na