Miecz świetlny Dartha Vadera został sprzedany na aukcji za rekordową kwotę 4,875 mln dolarów
Oryginalny rekwizyt z filmów z serii „Gwiezdne wojny” został sprzedany 12 listopada na aukcji Heritage Auctions w Stanach Zjednoczonych.
Miecz ten wykorzystano podczas kręcenia dwóch części klasycznej trylogii — „Imperium kontratakuje” oraz „Powrót Jedi”.
To właśnie nim Darth Vader walczył z Lukiem Skywalkerem w słynnej scenie w Mieście w Chmurach, gdzie ujawnił mu tajemnicę swojego pochodzenia.
Na rękojeści zachowały się zadrapania, pęknięcie oraz uszkodzony fragment, które potwierdzają wykorzystanie rekwizytu podczas kręcenia filmu. Sprzedaż ta była rekordowa wśród przedmiotów związanych z serią „Gwiezdne wojny”. Nazwisko nabywcy nie zostało ujawnione.
Źródło: The Guardian
Oryginalny miecz świetlny, którym Darth Vader posługiwał się w filmach „Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje” oraz „Powrót Jedi”, zostanie jesienią wystawiony na aukcji w Los Angeles.
Przypomnijmy, że największy marsjański meteoryt na Ziemi zostanie wystawiony na aukcji w domu aukcyjnym Sotheby’s.
Również skrzypce z filmu „Titanic” zostały wystawione na aukcję za 77 tysięcy dolarów.