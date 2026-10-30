W Nepalu Stowarzyszenie Adwokackie wezwało do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie prezesa Sądu Najwyższego Manoja Kumara Sharmy oraz sędziego Hariego Prasada Phuyala po pojawieniu się informacji o ich związku z Inamem Sapkotą. Został on zatrzymany 27 września, a Kathmandu Post nazywa Sapkotę możliwym pośrednikiem.

Według gazety śledczy badają kontakty Sapkoty z obecnymi i byłymi sędziami, wysokimi funkcjonariuszami policji, posłami oraz przedstawicielami rządu. Wcześniej pojawiły się informacje o jego związkach z byłym prezesem Sądu Najwyższego Cholendrą Shumsherem Raną oraz zwolnionym zastępcą generalnego inspektora Policji Zbrojnej Banshirajem Dahalem.

Korespondencja w sprawie Gupty

Nepalska gazeta Naya Patrika opublikowała szczegóły korespondencji na WhatsAppie między Phuyalem a Sapkotą dotyczącej sprawy Rohita Gupty, byłego dyrektora Himalayan Reinsurance. Sapkota wysłał sędziemu zrzut ekranu dotyczący wniosku o habeas corpus i poprosił o wstrzymanie tego oraz oddalenie wniosku, twierdząc, że sprawą rzekomo interesuje się premier.

Później Phuyal poinformował Sapkotę, że skład orzekający, którego był członkiem, nie znalazł wystarczających podstaw do dalszego przetrzymywania Gupty w areszcie i postanowił zwolnić go za kaucją w wysokości 20 mln rupii nepalskich. Następnie sędzia zaproponował spotkanie następnego dnia w hotelu Hotel Himalaya w Pulchowku.

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Phuyal przyznał, że odpowiadał na wiadomości Sapkoty i spotykał się z nim. Według jego wersji Sapkota wysyłał wiadomości rzekomo związane ze stanowiskiem premiera, a po pojawieniu się podejrzeń on i inni sędziowie przekazali informacje o kontaktach do sekretariatu premiera. Phuyal oświadczył także, że opublikowane materiały przedstawiają jedynie część okoliczności.

Informacje o możliwych przelewach

Osobno w mediach społecznościowych rozpowszechniły się materiały o domniemanych przelewach pieniężnych, w których wymieniono Sharmę, posła Bishwaraja Pokharela i Banshiraja Dahala. Mowa w nich o wpłatach o łącznej wartości 198 333 w nieokreślonej walucie w ciągu trzech miesięcy, a także o prośbie o dodatkowy przelew 7 500 dolarów.

Sharma zaprzeczył jakiemukolwiek związkowi z Sapkotą, wymienionymi osobami lub opisanymi operacjami finansowymi. Oświadczył, że nie zna tych osób, nie miał z nimi bezpośrednich ani pośrednich kontaktów i nie spotykał się z nimi. Kathmandu Post zaznacza, że materiały publicznie rozpowszechniane mogły zostać pozyskane przez policję z telefonu Sapkoty, jednak twierdzenia te nie są ustalonymi faktami.

Nepalskie Stowarzyszenie Adwokackie podkreśliło, że informacje muszą zostać zweryfikowane na podstawie dowodów, bezstronnie i przejrzyście. Organizacja oświadczyła, że jeśli naruszenia zostaną ustalone, odpowiedzialność powinna zostać poniesiona niezależnie od stanowiska, a jeśli zarzuty się nie potwierdzą, wnioski powinny chronić reputację osób i autorytet instytucji sądowych.

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