在尼泊尔，律师协会在有关最高法院院长马诺杰·库马尔·夏尔马和法官哈里·普拉萨德·普亚尔与伊纳姆·萨普科塔存在关联的信息出现后，呼吁对此展开调查。萨普科塔于9月27日被拘留，而《加德满都邮报》称萨普科塔可能是一名中间人。

据该报报道，调查人员正在研究萨普科塔与现任及前任法官、警方高级官员、议员和政府代表的联系。此前，有关他与前最高法院院长乔伦德拉·舒姆舍尔·拉纳以及被解职的武装警察部队副总监班希拉杰·达哈尔存在关联的信息已被披露。

关于古普塔案件的通信

尼泊尔报纸《Naya Patrika》公布了普亚尔与萨普科塔就Himalayan Reinsurance前董事罗希特·古普塔案件进行WhatsApp通信的细节。萨普科塔向法官发送了一张有关人身保护令申请的截图，并请求阻止此事并驳回该申请，称总理据称对此事感兴趣。

随后，普亚尔告知萨普科塔，他所在的合议庭认为没有足够理由继续羁押古普塔，并裁定以2000万尼泊尔卢比保释金释放他。此后，该法官提议于次日在普尔乔克的喜马拉雅酒店会面。

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普亚尔承认，他回复过萨普科塔的信息并与其会面。按他的说法，萨普科塔发送的信息据称与总理的立场有关；在产生怀疑后，他与其他法官将有关接触的信息转交给了总理秘书处。普亚尔还表示，公布的材料仅反映了部分情况。

有关可能转账的信息

另外，社交媒体上传播了有关疑似资金转账的材料，其中提到夏尔马、议员比什瓦拉杰·波卡雷尔和班希拉杰·达哈尔。材料称，在三个月内有总额为198,333的款项存入，币种未注明，另有一项要求追加转账7,500美元的请求。

夏尔马否认与萨普科塔、被提及的人士或所述金融交易有任何关联。他表示，自己不认识这些人，与他们没有直接或间接接触，也未曾会面。《加德满都邮报》指出，公开传播的材料可能是警方从萨普科塔的手机中获取的，但这些说法并非已确定的事实。

尼泊尔律师协会强调，相关报道必须基于证据，以公正和透明的方式进行核实。该组织表示，若查实存在违规行为，无论职务高低都必须追究责任；若指控未获证实，结论则应保护相关人员的声誉和司法机构的权威。

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