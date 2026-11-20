Akcje laboratorium sztucznej inteligencji Anthropic spadły w piątek o 6,38% w handlu przed sesją, według stanu na godz. 4:02 czasu wschodniego. Stało się to dzień po debiucie spółki na Nasdaq.

Spadek akcji spółek AI

CNBC powiązało ten ruch z dalszą wyprzedażą papierów związanych ze sztuczną inteligencją. Akcje Nvidii spadały o 1,36%, a AMD — o 3,31%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pierwszy dzień notowań Anthropic

W pierwszym dniu notowań w czwartek akcje Anthropic wzrosły o 17% i zamknęły sesję na poziomie 97,17 dolara za akcję. CNBC nazywa pierwszą ofertę publiczną Anthropic największą w historii, zaznaczając, że przewyższyła wynik debiutu SpaceX w czerwcu.

W notowaniach na stronie CNBC widniała cena 90,90 dolara, a cena zamknięcia poprzedniej sesji wynosiła 97,17 dolara.

Czytaj nas na