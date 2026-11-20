Акции лаборатории искусственного интеллекта Anthropic в пятницу на предрыночных торгах снизились на 6,38% по состоянию на 4:02 по восточному времени. Это произошло на следующий день после дебюта компании на Nasdaq.

Снижение акций компаний ИИ

CNBC связал это движение с продолжающейся распродажей бумаг, связанных с искусственным интеллектом. Акции Nvidia снижались на 1,36%, а AMD — на 3,31%.

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Первый день торгов Anthropic

В первый день торгов в четверг акции Anthropic выросли на 17% и закрылись на уровне 97,17 доллара за бумагу. CNBC называет первичное публичное размещение Anthropic крупнейшим в истории, отмечая, что оно превысило показатель дебюта SpaceX в июне.

В котировках на странице CNBC фигурировала цена 90,90 доллара, а цена закрытия предыдущей сессии составляла 97,17 доллара.

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