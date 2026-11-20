Акції лабораторії штучного інтелекту Anthropic у п’ятницю на передринкових торгах знизилися на 6,38% станом на 4:02 за східним часом. Це сталося наступного дня після дебюту компанії на Nasdaq.

Зниження акцій компаній ШІ

У CNBC пов’язали цей рух із подальшим розпродажем паперів, пов’язаних зі штучним інтелектом. Акції Nvidia знижувалися на 1,36%, а AMD — на 3,31%.

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Перший день торгів Anthropic

У перший день торгів у четвер акції Anthropic зросли на 17% і закрилися на рівні 97,17 долара за папір. CNBC називає первинне публічне розміщення Anthropic найбільшим в історії, зазначаючи, що воно перевищило показник дебюту SpaceX у червні.

У котируваннях на сторінці CNBC фігурувала ціна 90,90 долара, а ціна закриття попередньої сесії становила 97,17 долара.

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