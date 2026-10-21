Bahrajn i Francja podpisały w Manamie memorandum o współpracy w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Dokument ma sprzyjać rozwojowi wiedzy, umiejętności i zdolności niezbędnych dla cywilnego programu jądrowego Bahrajnu.

Szkolenia i ekspertyza

Memorandum zawarły Ministerstwo Spraw Zagranicznych Bahrajnu oraz francuskie Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych po wizycie prezydenta Francji Emmanuela Macrona w stolicy królestwa. Dokument podpisano w obecności Macrona i króla Bahrajnu Hamada ibn Isy Al Chalify.

Porozumienie przewiduje specjalistyczne inicjatywy szkoleniowe służące tworzeniu i utrzymaniu ekspertyzy potrzebnej Bahrajnowi do rozwoju cywilnego programu jądrowego, podaje Anadolu Agency, powołując się na Bahrajńską Agencję Informacyjną.

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Rozmowy w Manamie

Podczas rozmów przywódcy omówili również wzmocnienie strategicznej współpracy w dziedzinie inwestycji, rozwoju gospodarczego, obronności, zrównoważonego rozwoju i zaawansowanych technologii. Król Hamad wskazał na umowę o współpracy obronnej podpisaną podczas jego wizyty we Francji w lutym jako krok ku szerszej współpracy w dziedzinach bezpieczeństwa, energetyki i technologii.

Macron ze swojej strony wezwał do rozszerzenia współpracy w rozwoju zdolności obronnych i przemysłu wojskowego, a także do wzmocnienia więzi energetycznych. Po Manamie prezydent Francji udał się do Dohy. Wizyta w Bahrajnie była częścią jego podróży po państwach Zatoki Perskiej, która objęła również Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

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