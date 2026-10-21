Бахрейн і Франція домовилися розвивати цивільну ядерну програму — Anadolu Agency
Бахрейн і Франція в Манамі підписали меморандум про співпрацю у сфері мирного використання ядерної енергії. Документ має сприяти розвитку знань, навичок і спроможностей, необхідних для цивільної ядерної програми Бахрейну.
Навчання та експертиза
Меморандум уклали Міністерство закордонних справ Бахрейну та Міністерство Європи і закордонних справ Франції за підсумками візиту президента Франції Еммануеля Макрона до столиці королівства. Підписання документа відбулося у присутності Макрона та короля Бахрейну Хамада бін Іси Аль Халіфи.
Угода передбачає спеціалізовані навчальні ініціативи для формування та підтримки експертизи, потрібної Бахрейну для розвитку цивільної ядерної програми, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Бахрейнське інформаційне агентство.
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Переговори в Манамі
Під час переговорів лідери також обговорили зміцнення стратегічної співпраці в інвестиціях, економічному розвитку, обороні, сталому розвитку та передових технологіях. Король Хамад відзначив угоду про оборонну співпрацю, підписану під час його візиту до Франції в лютому, як крок до ширшої взаємодії у сферах безпеки, енергетики й технологій.
Макрон, зі свого боку, закликав розширювати співпрацю у розвитку оборонних спроможностей і військової промисловості, а також зміцнювати енергетичні зв'язки. Після Манами президент Франції вирушив до Дохи. Візит до Бахрейну став частиною його турне країнами Перської затоки, яке також охопило Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати.