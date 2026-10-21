Бахрейн і Франція домовилися розвивати цивільну ядерну програму — Anadolu Agency

Бахрейн і Франція в Манамі підписали меморандум про співпрацю у сфері мирного використання ядерної енергії. Документ має сприяти розвитку знань, навичок і спроможностей, необхідних для цивільної ядерної програми Бахрейну.

Навчання та експертиза

Меморандум уклали Міністерство закордонних справ Бахрейну та Міністерство Європи і закордонних справ Франції за підсумками візиту президента Франції Еммануеля Макрона до столиці королівства. Підписання документа відбулося у присутності Макрона та короля Бахрейну Хамада бін Іси Аль Халіфи.

Угода передбачає спеціалізовані навчальні ініціативи для формування та підтримки експертизи, потрібної Бахрейну для розвитку цивільної ядерної програми, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Бахрейнське інформаційне агентство.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Переговори в Манамі

Під час переговорів лідери також обговорили зміцнення стратегічної співпраці в інвестиціях, економічному розвитку, обороні, сталому розвитку та передових технологіях. Король Хамад відзначив угоду про оборонну співпрацю, підписану під час його візиту до Франції в лютому, як крок до ширшої взаємодії у сферах безпеки, енергетики й технологій.

Макрон, зі свого боку, закликав розширювати співпрацю у розвитку оборонних спроможностей і військової промисловості, а також зміцнювати енергетичні зв'язки. Після Манами президент Франції вирушив до Дохи. Візит до Бахрейну став частиною його турне країнами Перської затоки, яке також охопило Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати.

Читай нас у