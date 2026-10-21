Бахрейн и Франция подписали в Манаме меморандум о сотрудничестве в сфере мирного использования ядерной энергии. Документ должен способствовать развитию знаний, навыков и возможностей, необходимых для гражданской ядерной программы Бахрейна.

Обучение и экспертиза

Меморандум заключили Министерство иностранных дел Бахрейна и Министерство Европы и иностранных дел Франции по итогам визита президента Франции Эммануэля Макрона в столицу королевства. Подписание документа состоялось в присутствии Макрона и короля Бахрейна Хамада бин Исы Аль Халифы.

Соглашение предусматривает специализированные учебные инициативы для формирования и поддержания экспертизы, необходимой Бахрейну для развития гражданской ядерной программы, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Бахрейнское информационное агентство.

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Переговоры в Манаме

Во время переговоров лидеры также обсудили укрепление стратегического сотрудничества в инвестициях, экономическом развитии, обороне, устойчивом развитии и передовых технологиях. Король Хамад отметил соглашение об оборонном сотрудничестве, подписанное во время его визита во Францию в феврале, как шаг к более широкому взаимодействию в сферах безопасности, энергетики и технологий.

Макрон, со своей стороны, призвал расширять сотрудничество в развитии оборонных возможностей и военной промышленности, а также укреплять энергетические связи. После Манамы президент Франции отправился в Доху. Визит в Бахрейн стал частью его турне по странам Персидского залива, которое также охватило Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

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