W Wielkiej Brytanii stopa bezrobocia we wrześniu spadła do 4,6% z 4,7% w sierpniu. Ekonomiści oczekiwali, że wskaźnik pozostanie na sierpniowym poziomie. Poinformował o tym The Guardian, powołując się na dane Urzędu Statystyk Narodowych.

Płace rosną wolniej

Tempo wzrostu wynagrodzeń bez uwzględnienia premii w ciągu trzech miesięcy do końca września wyniosło 3,5%. W poprzednim trzymiesięcznym okresie zakończonym w sierpniu wynosiło 3,7%.

Indeks cen konsumpcyjnych we wrześniu również wyniósł 3,5%. Publikacja zauważa, że inflacja może wzrosnąć do 3,7%, gdy nowe dane zostaną opublikowane w środę. W takim scenariuszu realny wzrost wynagrodzeń przeciętnego pracownika może spaść do zera lub stać się ujemny.

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Zatrudnienie młodzieży

Nowe dane opublikowano w dniu, w którym rząd miał przedstawić raport byłego ministra zdrowia Alana Milburna. Analizuje on sposoby powrotu do pracy młodych ludzi, którzy nie pracują, nie uczą się ani nie odbywają szkolenia zawodowego.

Brytyjski rynek pracy w ostatnich latach jest trudny do oceny, pisze publikacja. Liczba wakatów znacząco spadła, co wskazuje na powściągliwość pracodawców w zatrudnianiu personelu. Jednocześnie zatrudnienie pozostaje stosunkowo odporne: stopa bezrobocia spadła z 4,9% do 4,7% od lipca do sierpnia.

Grupy pracodawców wiążą zmniejszenie liczby ogłaszanych wakatów ze wzrostem kosztów po podwyżkach składek na ubezpieczenie społeczne, płacy minimalnej oraz zmianach w prawach pracowniczych. Niektórzy duzi pracodawcy, w tym banki, również zapowiadali zamiar redukcji zatrudnienia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

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