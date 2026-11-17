В Великобритании уровень безработицы в сентябре снизился до 4,6% против 4,7% в августе. Экономисты ожидали, что показатель останется на августовском уровне. Об этом со ссылкой на данные Управления национальной статистики сообщает The Guardian.

Зарплаты растут медленнее

Темпы роста заработной платы без учета премий за три месяца до конца сентября составили 3,5%. В предыдущем трехмесячном периоде, завершившемся в августе, они составляли 3,7%.

Индекс потребительских цен в сентябре также составил 3,5%. Издание отмечает, что инфляция может вырасти до 3,7%, когда новые данные опубликуют в среду. При таком сценарии реальный рост зарплат среднего работника может снизиться до нуля или стать отрицательным.

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Занятость молодежи

Новые данные опубликовали в день, когда правительство должно было представить отчет бывшего министра здравоохранения Алана Милберна. В нем рассматриваются способы вернуть к работе молодых людей, которые не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку.

Британский рынок труда в последние годы сложно оценивать, пишет издание. Число вакансий существенно сократилось, что свидетельствует о сдержанности работодателей при найме персонала. В то же время занятость остается относительно устойчивой: уровень безработицы с июля по август снизился с 4,9% до 4,7%.

Группы работодателей связывают сокращение числа публикуемых вакансий с ростом затрат после повышения взносов на национальное страхование, минимальной зарплаты и изменений в трудовых правах работников. Некоторые крупные работодатели, в частности банки, также заявляли о намерении сокращать штат с использованием искусственного интеллекта.

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