Bournemouth pokonało Spartę 3:1 w Pradze w Czechach w meczu Ligi Europy i przedłużyło serię zwycięstw do siedmiu spotkań. Zespół Marco Rose wygrał wszystkie cztery mecze na początku swojego debiutanckiego sezonu w europejskich pucharach, informuje The Guardian.

Odwrócone losy meczu w Pradze

Gospodarze objęli prowadzenie w pierwszej połowie dzięki indywidualnej akcji gambijskiego napastnika Ebrimy Singateha. Wcześniej Lewis Cook mógł otworzyć wynik dla angielskiego klubu, ale jego strzał z rzutu karnego trafił w słupek.

Krótko po golu Sparta została osłabiona: Tobias Guddal otrzymał drugą żółtą kartkę w ciągu dwóch minut. Bournemouth wyrównało w 57. minucie, gdy Tyler Adams posłał piłkę w dolny róg bramki po odbiciu.

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W 81. minucie Evanilson wyprowadził gości na prowadzenie niskim strzałem obok bramkarza. Pod koniec meczu Ryan zdobył trzecią bramkę dla Bournemouth.

Ferencváros pokonał Milan

W innym meczu Ferencváros wygrał na wyjeździe z Milanem 2:0. Haitański napastnik Lenny Joseph strzelił dwa gole w drugiej połowie na stadionie San Siro.

Węgierski klub zachował komplet zwycięstw w Lidze Europy mimo czerwonej kartki dla Bamidele Yusufa. Milan ma trzy punkty po połowie meczów fazy ligowej i znajduje się poza czołową 24 tabeli.

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